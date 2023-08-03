Gebelikte Grip ilaçları bebeğe zararlı mı

Gebelik sırasında grip ilacı kullanmak, bebeğe zarar verebilir mi? İşte o sorunun yanıtı…

Gebelikte Grip ilaçları bebeğe zararlı mı

Editör: Ali Öncü

Gebelik sırasında hangi ilaçların güvenli olduğu ve hangilerinin güvensiz olduğu hakkında net bir yanıt vermek zordur, çünkü her durum farklıdır ve ilaçların gebelikteki etkileri henüz tam olarak anlaşılmamıştır.
Gebelik sırasında grip belirtilerinin giderilmesi için, paracetamol gibi düşük dozda ağrı kesici ve ateş düşürücü maddeler, nemlendirici çay veya sıcak su gibi doğal yollar deneyebilirsiniz. Ayrıca, grip belirtileriyle başa çıkmak için gebelik sırasında uygun bir diyet ve uyku rutini izlemeniz de önemlidir.

Ancak, genellikle gebelik sırasında ilaç kullanmadan önce bir doktora danışmak önerilir, çünkü bazı ilaçlar bebeğe zarar verebilir veya gebelik sırasındaki fizyolojik değişikliklere uygun olmayabilir. Gripin içindeki maddelerden bazıları gebelik sırasında kullanılmamalı veya sınırlı kullanılmalıdır. Örneğin, asetilsalisilik asit gebelik sırasında kullanılmamalıdır ve dekstrometorfan gibi öksürük kesiciler de gebelikte sınırlı kullanılmalıdır.

HAMİLELİĞİ ENGELLER Mİ?

Gripin gibi bir ilaç hamilelik döneminde kullanılması sakıncalı olabilir ve hamileliği engelleyebilir. Hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar bebek üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve bebekte gelişme bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle, hamilelik döneminde ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşmanız ve gerektiğinde doktorunuzun önerilerini takip etmeniz önemli.

DÜŞÜĞE NEDEN OLUR MU?

Gripin gibi bir ilaç içmek, vücutta yan etkilere neden olabilir ve düşmeye sebep olabilir. Ancak, bu durum herkes için geçerli değildir ve yan etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ayrıca, grip ilacının yan etkileri sadece düşme değildir ve başka belirtiler de bulunabilir. İlaç kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve gerektiğinde doktorunuzun önerilerini takip etmeniz önemli.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Beşiktaş'ın Tirana maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Tirana maçı ilk 11'i belli oldu
Tarihte ilk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan KKTC'ye gitti Güncel
Tarihte ilk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan KKTC'ye gitti
Ayrılacak deniliyordu! Şimdi Güneş'in gözdesi Spor
Ayrılacak deniliyordu! Şimdi Güneş'in gözdesi
Cyle Larin İspanya'da kaldı. Yeni takımı belli oldu Spor
Cyle Larin İspanya'da kaldı. Yeni takımı belli oldu
Esra Ezmeci kendisine gelen soruyu görünce küçük dilini yuttu Magazin
Esra Ezmeci kendisine gelen soruyu görünce küçük dilini yuttu
Türkiye’deki Ermenilerden 'Atatürk' dizisi açıklaması. Mesajları ABD'deki Ermeni lobilerine Güncel
Türkiye’deki Ermenilerden 'Atatürk' dizisi açıklaması. Mesajları ABD'deki Ermeni lobilerine
Peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucu yakalandı Güncel
Peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucu yakalandı