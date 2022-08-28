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Gebelikte bu hastalıklara dikkat!

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme gebelikte anne sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi ve uyardı...

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:59
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Gebelikte hangi hastalıklara dikkat edilmeli?

Gebelikte bu hastalıklara dikkat!
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Yüksek tansiyon, kan hacminin artması  ve hormonal dengenin değişimi nedeni ile oluşur. Bazı durumlarda tansiyon yüksekliği ani artışlar gösterip hayati tehlikeler oluşturabilir. Mutlak suretle kan basıncı ölçümlerinin yapılması gerekir. Şayet yüksek tansiyon var ise müdahale edilmesi gerekir. 
Gebelikteki yüksek kan basıncı kalbin işgücünü arttırır ve yine plesanta yolu ile beslenen fetusun gelişimini olumsuz olarak etkiler. Daha önceden var olan koroner arter hastalığı yüksek tansiyon etkisi ile kalp krizine dönüşür.
Kalp yetersizliği gelişimi normal şartlar altında beklenmez. Şayet altta yatan bir kalp kapak rahatsızlığı veya ritim bozukluğu var ise kalp yetersizliği gebeliğin etkisi ile ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Gebelik isteyen bayanların kalp ve damar sağlığı açısından kontrol edilmeleri şarttır.

Doğuştan gelen bazı rahatsızlıklar ve kapak hastalıkları bu kontroller esnasında ortaya çıkartılabilir ve erken dönemde önlemler alınması gerekir.
Nadir görünsede kardiyomyopatisi denilen (kalp kası hastalığı) da ortaya çıkabilir.
Nedeni tam olarak bilinmese de genetik olarak yatkınlığı olan insanların gebelikteki hormonal ve fizyolojik değişimler nedeni ile kalp kaslarında zayıflama sonucu bu hastalık ortaya çıkabilir.

Varis oluşumu özellikle ayaklarda belirgin olur. Tedavisi sıklıkla konservatif yaklaşımlar gerektirir. Bası çoraplarının giyilmesi önemlidir. Yine periodik takipler ile damar içinde pıhtı oluşup oluşmadığı (Derin Ven Trombozu) kontrol edilmelidir. Şayet DVT oluşursa ilaç ve kan sulandırıcılar ile müdahale etmek gerekmektedir. Yine varisli damarlar olmasa bile bazı gebelerde hormonal değişim ve kan akımının engellenmesine bağlı olarak da DVT oluşabilmektedir. Erken ve etkili tedavi mutlak gereklidir.

Gebe olan kadınların düzenli olarak takiplerini yaptırmaarı gerekir. Kan basıncı ölçülmesi, kalp ritminin kontrol edilmesi önem taşır. Nefes darlığı ve çabuk yorulma, ayaklarda şişme gebelikte sık görülen şikayetler olsada düzenli takip ve hekim kontrolünde şikayetlerin görülmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Yine gebelikte beslenmeye çok dikkat etmek gerekir. Alınan gıdaların nitelikli olmasına özen gösterilmesi gerekir. Aşırı kilo alımından mutlak suretle kaçınılması gerekir.

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