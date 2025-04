Gebelikte sessiz tehlike! Hamileler için hayat kurtaran uyarılar

Gebelik, bir kadının hayatındaki en özel dönemlerden biri olsa da, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları bu süreci gölgeleyebilir. Preeklampsi ve eklampsi gibi gebelikle ilişkili hipertansiyon bozuklukları, hem anne hem de bebek için ciddi riskler taşıyor.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, gebelikte yüksek tansiyonun tehlikelerini ortaya koyarken, uzmanlar erken teşhis ve doğru önlemlerle bu risklerin kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

İşte gebelikte yüksek tansiyonun potansiyel tehlikeleri ve uluslararası uzmanların önerdiği korunma yolları...

YÜKSEK TANSİYONUN GEBELİKTEKİ TEHLİKELERİ

Gebelikte yüksek tansiyon, genellikle 20. haftadan sonra ortaya çıkıyor ve preeklampsi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kadın doğum uzmanı Prof. Donna Neale, preeklampsinin plasentaya kan akışını azalttığını ve bu durumun bebekte büyüme geriliğine neden olabileceğini belirterek, “Yüksek tansiyon, anne için felç, böbrek yetmezliği ve karaciğer hasarı riskini artırırken, bebekte erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, preeklampsinin dünya genelinde maternal ölümlerin %14’ünden sorumlu olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, American Journal of Obstetrics and Gynecology’de yayımlanan bir araştırma, gebelikte yüksek tansiyonun uzun vadede annede kalp hastalığı riskini %30 artırdığını gösterdi.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN TEŞHİS

Gebelikte yüksek tansiyonun nedenleri arasında genetik yatkınlık, obezite, diyabet, kronik hipertansiyon ve ilk gebelik yer aldı.

İngiltere’deki King’s College London’dan kadın doğum uzmanı Prof. Kypros Nicolaides, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Kan basıncı ölçümleri ve idrarda protein testi, preeklampsiyi erken aşamada tespit edebilir. Düzenli doktor kontrolleri bu noktada kritik” dedi.

British Medical Journal’da yayımlanan bir çalışma, gebelikte düzenli tansiyon takibinin preeklampsi kaynaklı komplikasyonları %25 azalttığını kanıtladı. Ayrıca, düşük doz aspirin kullanımının yüksek riskli gebelerde preeklampsi riskini %15 azalttığı, New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir araştırmayla doğrulandı.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, gebelikte yüksek tansiyon riskini azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerini ve tıbbi önlemleri önerdi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Lisa Moran, dengeli beslenmenin ve tuz alımının azaltılmasının önemine dikkat çekerek, “Magnezyum ve kalsiyum açısından zengin gıdalar, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, badem ve tam tahıllar bu dönemde sofradan eksik olmamalı” dedi.

Journal of Hypertension’da yayımlanan bir çalışma, gebelikte magnezyum takviyesinin preeklampsi riskini %10 azalttığını gösterdi. Ayrıca, düzenli hafif egzersizlerin kan dolaşımını iyileştirdiği ve stres kaynaklı tansiyon artışlarını önlediği biliniyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: BİLİNÇLİ GEBELİK

Harvard Üniversitesi’nden kadın doğum uzmanı Dr. Louise Wilkins-Haug, gebelerin stres yönetimi ve yeterli uykuyla tansiyonlarını kontrol altında tutabileceğini belirterek, "Yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleri, kan basıncını düşürmede etkili. Ayrıca, gebelerin sigara ve alkolden uzak durması şart" dedi.

Cochrane Database of Systematic Reviews’te yayımlanan bir meta-analiz, stres yönetimi tekniklerinin gebelikte hipertansiyon riskini %12 azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, gebelerin doktorlarıyla yakın iletişimde olmalarını ve belirtiler (şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, karın ağrısı) ortaya çıktığında hemen sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL KANITLARLA GÜVENLİ GEBELİK

Gebelikte yüksek tansiyon, doğru yaklaşımla yönetilebilir bir durum. World Health Organization’un raporuna göre, erken müdahale ve uygun tedaviyle preeklampsi kaynaklı anne ve bebek ölümleri %50’ye kadar azaltılabiliyor.

Bilim, anne ve bebek sağlığını korumak için güçlü bir rehber sunuyor; önemli olan bu bilgiyi hayata geçirmek.