Gebelikte stres çocuğun psikolojisini bozar mı?

Gebelikleri sırasında ağır stres yaşayan annelerin bebeklerinde gelecekte kişilik bozukluğu gelişme olasılığının neredeyse 10 kat arttığı açıklandı. İşte o bilgiler…

Gebelikte stres çocuğun psikolojisini bozar mı?

Finlandiyalı uzmanların yaptığı araştırma, hamileyken ağır stres altında olan annelerin çocuklarında, 30 yaşına gelene kadar kişilik bozukluğu görülme olasılığının 9 buçuk kat yükseldiğini ortaya koydu.
AA'nın haberine göre; araştırma çerçevesinde Helsinki'de yaşayan 3 bin 600 kadınla gebelikleri sırasında düzenli olarak görüşüldü. Kadınların bebeklerini 1975-1976 yıllarında dünyaya getirdiği, çocukların izleyen süreçte takip edildiği belirtildi.
Çocuklar 30 yaşına gelene kadar, hepsi yatarak tedavi gerektiren ağır vakalar olmak üzere 40'ına kişilik bozukluğu teşhisi koyuldu. Araştırmacılar, gebelikleri sırasında ağır stres altında olduklarını ifade eden annelerin çocuklarında kişilik bozukluğu gelişme olasılığının 9 buçuk kat, orta seviyede strese maruz kalanların çocuklarında da 4 kat arttığını gözledi.
Annelerin maruz kaldığı stresin ilişki sorunları, sosyal faktörler ve psikolojik problemlerden kaynaklanıyor olabileceği belirtilirken, gebelikteki stresin çocukta kişilik bozukluğu riskini nasıl arttırdığının ise henüz bilinmediği kaydedildi. Geçmişte yapılan çalışmalarda gebelikteki stres ile depresyon, endişe bozukluğu ve şizofreni arasında bağlantı olduğu ortaya koyulmuştu.
Uzmanlar, gebelik sırasında kadınların evde ve iş yerinde desteklenmesi, dinlenmelerinin ve nasıl hissettiklerini anlatmalarının sağlanması gerektiğine işaret etti. Çalışmanın ayrıntıları "British Journal of Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

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