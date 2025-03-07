Gebelikte tiroit ve diyabet risklerini azaltmanın yolları! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Uzmanlar, bu risklere karşı alınması gereken önlemler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Peki, gebelikte tiroit ve diyabet risklerine karşı nasıl önlemler alınmalı ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar neler söylüyor? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: GEBELİKTE TİROİT VE DİYABET YÖNETİMİ

Harvard Tıp Fakültesi’nden Endokrinolog Prof. Dr. Elizabeth Pearce, gebelikte tiroit fonksiyonlarının izlenmesinin önemini şu şekilde açıkladı:

"Gebelik sürecinde artan östrojen düzeyleri ve gebelik hormonu beta HCG’nin uyarıcı etkisi, tiroit yapısında ve fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler, hem anne hem de bebek için risk oluşturabileceğinden, gebelik planlayan tüm kadınların ve gebelerin tiroit fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi gerekli."

Mayo Clinic’ten Endokrinolog Dr. Michael Jensen ise, gestasyonel diyabetin yönetimi konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Gestasyonel diyabet, gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde ortaya çıkan insülin direncine bağlı olarak gelişir. Bu durum, hem anne hem de fetüs üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Gebelik sürecinde kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: GEBELİKTE TİROİT VE DİYABET RİSKLERİ

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayımlanan bir araştırma, gebelikte tiroit fonksiyonlarının izlenmesinin, anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini göstermekte.

Araştırma, tiroit hormonlarının düzenli olarak kontrol edilmesinin, gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemeye yardımcı olduğunu belirtmekte.

Diabetes Care dergisinde yayımlanan bir çalışma, gestasyonel diyabetin, gebelik sürecinde ve doğum sonrasında anne ve bebek üzerinde ciddi etkileri olabileceğini vurgulamakta. Çalışma, gestasyonel diyabetin erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasının, komplikasyon riskini azaltmada etkili olduğunu göstermekte.

Obstetrics & Gynecology dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, gebelikte tiroit hastalıklarının izlenme sıklığının arttığını ve bu durumun, stres, genetik faktörler ve beslenme alışkanlıkları gibi etkenlerle ilişkili olduğunu ortaya koymakta.

Araştırma, gebelik sürecinde tiroit fonksiyonlarının düzenli olarak izlenmesinin önemini vurgulamakta.

GEBELİKTE TİROİT VE DİYABET RİSKLERİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1. Tiroit Fonksiyonlarının İzlenmesi: Gebelik planlayan ve gebe olan tüm kadınların tiroit fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi gerekli. TSH ölçümü, tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

2. İyot Takviyesi: Gebelik sürecinde artan iyot ihtiyacını karşılamak için günlük 150 mikrogram iyot takviyesi yapılmalıdır. Bu destek, multivitaminler ve folik asit ile kombine preparatlarla sağlanabilir.

3. Kan Şekeri Kontrolü: Gestasyonel diyabet riskine karşı, gebeliğin 24-28. haftaları arasında tarama ve tanı testleri yapılmalı. Kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemli.

4. Sağlıklı Beslenme: Gebelik sürecinde sağlıklı ve dengeli beslenme, tiroit ve diyabet risklerini azaltmada etkili olabilir. Lif, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet benimsenmeli.

5. Düzenli Egzersiz: Gebelik sürecinde düzenli egzersiz yapmak, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmaya ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olur.

GEBELİKTE SAĞLIKLI BİR SÜREÇ İÇİN ÖNERİLER

Gebelik sürecinde tiroit ve diyabet risklerine karşı alınacak önlemler, anne ve bebek sağlığını korumada büyük önem taşır. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tiroit fonksiyonlarının izlenmesi ve kan şekeri kontrolü, bu dönemde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar. Ayrıca, doktorun önerilerine uymak ve düzenli kontrolleri aksatmamak, gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Elizabeth Pearce, "Gebelik sürecinde artan östrojen düzeyleri ve gebelik hormonu beta HCG’nin uyarıcı etkisi, tiroit yapısında ve fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler, hem anne hem de bebek için risk oluşturabileceğinden, gebelik planlayan tüm kadınların ve gebelerin tiroit fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi gereklidir" dedi.

Dr. Michael Jensen ise ekledi:

"Gestasyonel diyabet, gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde ortaya çıkan insülin direncine bağlı olarak gelişir. Bu durum, hem anne hem de fetüs üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Gebelik sürecinde kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır."