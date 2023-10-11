GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01

T.C.GEBZE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

3.EK SIRA CETVELİNİN İLÂNI

DOSYA NO : 2021/16 TEREKE

MURİSİN ADI-SOYADI : NİHAT AYYILDIZ (TCN: 23308947310)

Muris terekesinde alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206,207 ve 236. maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Sıraya ait itirazların(davanın) ilandan itibaren 7 gün içinde Gebze 1.Sulh Hukuk Mahkemesine, alacağın esas ve miktarına ilişkin itirazların(davanın) 15 gün içinde yine Gebze 1.Sulh Hukuk Mahkemesine yapılması gerekir.

TMK 612.mad. İ.İ.K.nun 180,232,233,234,236. maddeleri gereğince ilan olunur.04.10.2023