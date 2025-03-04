Gebze Belediyesi gönülleri fethetti

Ramazan ayında yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Gebze Belediyesi, bu sene yardımda yeni bir yöntem uyguladı. Sosyal destek programı çerçevesinde, 2 bin 500 aileye bin 800 TL'lik bakiyesi olan GESKART'lar verildi. Ayrıca, her aileye hediye paketleri de sunuldu.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bereket, mağfiret ve aynı zamanda paylaşma ayı olan bir Ramazan ayına bir kez daha ulaştık hamdolsun. 11 ayın sultanı Ramazan'nın manevi iklimi, bizleri bu sene de sarmış durumda hamdolsun. Müslümanların rızıklarının da artırılacağı mübarek Ramazan ayı paylaştıkça daha güzel" dedi.

Kartların adreslere ulaştırıldığını söyleyen Büyükgöz, "Bu kartlar ile hemşerilerimiz pos cihazı bulunan tüm marketlerden Ramazan alışverişini yapabilecek. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere, tüm değerli hemşerilerimizin mübarek Ramazan ayında da yanında ve emrindeyiz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını bereket ve huzur dolu geçirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizi, birliktelik, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı'na ulaştırmayı nasip etsin inşallah" diye konuştu.