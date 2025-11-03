İki gün önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yedi katlı bir bina çöktü. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, binanın yıkılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

BİR GÜN ÖNCE ZEMİNDE KAYMA...

Binanın çökmesinden bir gün önce zeminde kaymaların olduğuna işaret eden fotoğraflar çekildiği ortaya çıktı.

Daha önce binada yaşanan sorunlar nedeniyle de CİMER'e şikâyette bulunulduğu; “Metroya olan uzaklık 10 metredir. Metro çalışması devam ettikçe çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı” dendiği öğrenildi. Binanın yakınındaki metro inşaatı nedeniyle çöktüğünü savunan gazeteci Alican Uludağ da "Gebze'de 7 katlı binanın yıkılmasında bir numaralı sorumlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır" diyerek, yetkililere seslendi.

CHP ÖNERGE VERDİ

T24'taki habere göre Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da konuya ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Metro inşaatı çalışmaları kapsamında herhangi bir zemin veya titreşim etüdü yapılmış mıdır? İnşaat sürecinde, çevre binaların statik güvenliğini korumaya yönelik ne tür önlemler alınmıştır?” sorularını yöneltti.

7 KATLI BİNA ÇÖKMÜŞ BEŞ KİŞİLİK AİLE ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI

"Gebze'de 7 katlı binanın yıkılmasında bir numaralı sorumlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır... Yetkililer neden suskun?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı Aslan Apartmanı bu sabah 06:57'de çöktü. 5 kişilik Bilir ailesi, enkaz altında kaldı. Ailenin iki çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı, 18 yaşındaki ablaları ise sağ olarak kurtarıldı. Anne-baba halen enkaz altında. 12 yıllık bir binanın, ortada deprem olmamasına karşın yıkılması soru işareti yarattı. Yetkililer sessiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı suskun. Bu sessizliğin bir nedeni var. Çünkü bu yıkımın sorumlusu olarak oklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı gösteriyor...

BİNANIN HEMEN YANINDA METRO İNŞAATI

Çöken binanın hemen yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihalesi Eze İnşaat'a verilen metro inşaatı var. Fotoğraftaki istasyon, Akse Sapağı Metro İstasyonu. Bu istasyon Gebze-Darıca Metrosu'nun bir parçası. Temeli 2018'de atıldı.

Akse Sapağı İstasyonu'na ilişkin http://gebzedaricametro.com/tr sitesinde şu bilgi dikkat çekiyor:

"Akse Sapağı Gebze’de “pivot bölge” konumunda, çok işlek bir alandır. İstasyon Issıkgöl Caddesi’nin başında, kuzey tarafında yer almaktadır. Gebze Stadyum ile Adliye İstasyonları arasında konumlandırılmıştır. Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile inşa edilmektedir. İstasyonun derinliği 29 m, İnşaat Alanı ise 5.802 m²’dir."

'TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR'

Aslında bu metro inşaatı, yıkılan binanın altından yani Issıkgöl Caddesi'nden geçip Adliye durağına gidiyor. Bu istasyonun Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu ile yapıldığı vurgusu da önemli. Bu yöntem, özellikle kayalık bölgelerde tünel açmak için kullanılıyor ve riskleri yüksek. Bunun için ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının nedeni de yanındaki metro istasyonu inşaatı gibi görünüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın metro inşaatını durdurarak, bölgede bilirkişiler eliyle inceleme yaptırması ve çökme iddialarını araştırması gerekiyor. Ancak metro inşaatının sahibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sessiz.

Yalnızca Ankara'a Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde görüldü. Bir açıklama yapmadı. Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da henüz olaya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamadı. Arama-kurtarmanın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bölgeye gitmemeyi ve açıklama yapmamayı tercih etti.

Olay, CHP'nin sorumluluk alanında olsaydı, çoktan gözaltılar yapılmıştı. Ama Gebze'deki yıkımda iktidar, kendi sorumluluğu karşısında sessizliğe büründü. Kocaeli'nde kamu ihalelerini toplayan şirket Darıca-Gebze Metrosu inşaatı ihalesini eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde Eze İnşaat aldı. Bu şirket Kocaeli'nde dikkat çekiyor.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2024'de verdiği soru önergesinde EZE İnşaat'ın Kocaeli'nde birçok kamu ihalesini aldığına dikkat çekti.

Önergeye göre, inşaat şirketinin Gebze-Darıca Metro hattı, Şehir hastanesi tramvayı ve Körfezray ihalelerini aldı. Gergerlioğlu, şu iki soruyu sordu:

1) Basında yer alan iddialara göre Eze İnşaat’ın Gebze-Darıca Metrosunu bitirememesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay inşaatını geç bitirmesi göz önüne alındığında Körfezray ihalesinin Eze İnşaat’a verilmesinin sebebi nedir?

2) Eze İnşaat Gebze-Darıca Metro projesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay projesini hangi tarihlerde bitirmeyi taahhüt etmiştir?"