Kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde meydana geldi. Gişelerde Ümit Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği 34 MGV 886 plakalı otomobil, beton bariyere çarptı.

Gebze Gişelerinde korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: Anne ile oğlu öldü - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gebze Gişelerinde korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: Anne ile oğlu öldü - Resim : 2

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze Gişelerinde korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: Anne ile oğlu öldü - Resim : 3

Gebze Gişelerinde korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: Anne ile oğlu öldü - Resim : 4