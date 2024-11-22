Gebze İlyasbey Vergi Dairesi'nden

Yayın Tarihi:

GEBZE İLYASBEY VERGİ DAİRESİ'NDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İlyasbey Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İlyasbey Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra No

Vergi No

Soyad Ad/Unvan

Vergi Dönemi

Vergi Kodu

Takip Dosya No

Toplam Borç

Mernis Adresi

1

16******71

BAŞAR BEŞİROĞLU

202101202112

3080

2024091314PM90000066

2.849.554,74

Vefat

2

41******61

YUNUS GÖZOĞLU

201810201812

3080

2024091314PMC0000159

1.700.809,15

Vefat

3

41******61

YUNUS GÖZOĞLU

201801201812

1084

2024091314PMC0000155

2.710.702,61

Vefat

4

41******61

YUNUS GÖZOĞLU

201801201812

0010

2024091314PMC0000155

4.849.199,66

Vefat

5

41******61

YUNUS GÖZOĞLU

201801201812

3080

2024091314PMC0000155

4.849.199,66

Vefat

6

50******56

ATİLA KARACA

201601201612

3080

2024091114PMD0000851

2.413.325,52

Mernis kaydı yoktur

7

92******54

OLCAY VURAL

202001202003

3080

2024091614PMH0000072

1.737.225,04

Vefat

#ilangovtr BASIN NO: ILN02121500