Gebze İlyasbey Vergi Dairesi'nden
GEBZE İLYASBEY VERGİ DAİRESİ'NDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İlyasbey Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İlyasbey Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No
Vergi No
Soyad Ad/Unvan
Vergi Dönemi
Vergi Kodu
Takip Dosya No
Toplam Borç
Mernis Adresi
1
16******71
BAŞAR BEŞİROĞLU
202101202112
3080
2024091314PM90000066
2.849.554,74
Vefat
2
41******61
YUNUS GÖZOĞLU
201810201812
3080
2024091314PMC0000159
1.700.809,15
Vefat
3
41******61
YUNUS GÖZOĞLU
201801201812
1084
2024091314PMC0000155
2.710.702,61
Vefat
4
41******61
YUNUS GÖZOĞLU
201801201812
0010
2024091314PMC0000155
4.849.199,66
Vefat
5
41******61
YUNUS GÖZOĞLU
201801201812
3080
2024091314PMC0000155
4.849.199,66
Vefat
6
50******56
ATİLA KARACA
201601201612
3080
2024091114PMD0000851
2.413.325,52
Mernis kaydı yoktur
7
92******54
OLCAY VURAL
202001202003
3080
2024091614PMH0000072
1.737.225,04
Vefat
#ilangovtr BASIN NO: ILN02121500