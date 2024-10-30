Gebze Kitap Fuarı’na ziyaretçi akını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gebze Kitap Fuarı’na ziyaretçi akını

3. Gebze Kitap Fuarı'nı 214 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gebze Kitap Fuarı'nı 214 bin kişi ziyaret etti.

Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu sene 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı 7'den 70'e kitapseverleri ağırladı. Gebze Kitap Fuarı, 18-27 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda kurulan kapalı alanda kapılarını kitapseverlere açtı.

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Yüzlerce kitap evinin yanı sıra 200 yazar ulusal ve yerel yazarın da katılımıyla düzenlenen Gebze Belediyesi Kitap Fuarı'nı 214 bin kitapsever ziyaret etti. "Çoban Mustafa Paşa Yılı" ana temasıyla gerçekleştirilen Gebze Belediyesi 3. Kitap Fuarı kapsamında bu sene ayrıca binlerce kitapsever 226 söyleşi ve imza etkinliğine katıldı.

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