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Gebze SYDV personel alacak

Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacak.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 06:59
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Gebze SYDV personel alacak

Gebze SYDV personel alacak
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Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak muhasebeci alınacak.

Son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

1 yıl içinde Gebze’de yaşıyor olmak,

Muhasebe alanında deneyimli olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGE

Kimlik fotokopisi,

Sabıka kaydı,

İkametgah belgesi,

Diploma.

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