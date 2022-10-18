﻿Gebze SYDV personel alacak

Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak muhasebeci alınacak.
Son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
1 yıl içinde Gebze’de yaşıyor olmak,
Muhasebe alanında deneyimli olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGE
Kimlik fotokopisi,
Sabıka kaydı,
İkametgah belgesi,
Diploma.
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