Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çarşamba günü çöken 7 katlı Arslan Apartmanında göçük altında kalarak yaşamını yitiren 4 kişi ülkeyi hüzne boğmuştu.

2'nci ve 3'üncü kattaki dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesinden enkaz altından sadece 18 yaşındaki Dilara kurtuldu.

12 BİNADAKİ 45 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede, çökmenin olduğu ilk gün tedbir amaçlı 9 bina mühürlendi. Ardından ilerleyen süreçte yapılan çalışmalarla 3 binanın daha mühürlenmesine karar verildi. Toplam 12 bina belediye ekipleri tarafından mühürlenmiş oldu. 12 binadaki 45 aile evlerinden tahliye edildi. Ailelerden bir kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri’nde misafir edilirken, bazıları da kendi istekleriyle yakınlarının evlerine gitti.

Bölgede bir süredir devam eden metro hattı çalışmasının devam etmesi dikkat çekti.