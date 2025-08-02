Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı

Kaynak: İHA
Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralayan ve yaralı olay yerinden kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan ve yaralı şahıs olay yerinden kaçtı.


Olay, Mustafa Paşa Mahallesi 725 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

YARALAYAN VE YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI


Bıçaklayan kişi ile yaralı şahıs, olayın ardından sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ile yaralının bulunması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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