Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çöktüğü ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları devam ediyor. Aniden çöken binanın enkazında kalan 5 kişilik aileden sadece bir kişi canlı olarak çıkarılmıştı. 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ kurtulurken ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, 29 Ekim'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile kolonlarında çatlamalar nedeniyle 3 binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde çalışmaları takip etti.

TAHLİYELERİN VE BOŞALTMALAR SÜRECEK

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede dün geceden bu yana çalışmaların devam ettiğini söyledi.

AFAD koordinesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinin, genel müdürlerin, daire başkanlarının ve 6 üniversiteden akademisyenlerin sahada incelemelerine devam ettiğini belirten Aktaş, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla başta tahliye edilen binalar olmak üzere olay yerine belli mesafedeki tüm binaların tek tek kontrol edildiğini kaydetti.

Aktaş, çalışmaların 1-2 gün daha süreceğini düşündüklerini dile getirerek, "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Tahliyelerin ve boşaltmaların bir süre daha devam edeceğini kendilerine ilettik. Zaten ilgili arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı gün aşırı arayarak gelişmeler hakkında bilgilendiriyor" diye konuştu.

Bir gazetecinin bilirkişi raporuyla ilgili sorusuna Vali Aktaş, "Cumhuriyet Başsavcılığının oluşturduğu bilirkişi heyeti var. O adli soruşturma olarak devam ediyor. Şu an için onunla ilgili söyleyebileceğimiz ön bir bilgi de olsa yok. Rapor yazılıp, tam bittiği zaman daha sağlıklı bilgi vermek söz konusu olacak" yanıtını verdi.

"252 VATANDAŞIMIZ BİNALARINDA KALAMIYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise birinci önceliklerinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Tahliye ettikleri vatandaşların yeniden binalarına dönme kararını vermenin, çok kritik ve dikkatle verilmesi gereken bir karar olduğunun altını çizen Büyükakın, şu ana kadar 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birimin tahliye edildiği bilgisini verdi.

Büyükakın, şu anda 252 vatandaşın binalarında kalamadığını belirterek, bunlardan 73'ünün Büyükşehir Belediyesi tesislerinde, bir kısmının ise Gebze Belediyesinin tesislerinde geçici ikamet ettiğini söyledi.

Sahada 27 kamu kurum ve kuruluşunun görev yaptığına değinen Büyükakın, "Toplam 427 personel ve 120 araç çalışıyor. Ancak belki de şu anda en kritik çalışmayı yürütenler, üniversite hocalarımızla bu çalışmaları yapıyorlar. Altı farklı üniversitemizden, TÜBİTAK'tan hocalarımız bölgeye geldi" dedi.

Büyükakın, AFAD Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürünün de sahada olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir ekibi mobilize etti, çalışmaları bizzat koordine ediyor. Şehrim adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada gerçekten çok büyük gayret var. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Zemin yapısıyla bina yapısı arasındaki etkileşimi anlamaya çalışıyorlar ve buradan yıkılan binanın ve çevredeki diğer binalarda buna benzer riskin olup olmadığı, yıkılmadan mütevellit bir hasar oluşup oluşmadığı kararını vermek zorundalar. Bu, gerekli çalışmalar yapılmadan söylenemeyecek bir şey. Onu hızlı şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Biz de onların ortaya koyacağı sonuçlar doğrultusunda idari kararlarımızı alacağız.”

"HİÇBİR ŞEYİ ATLAMAK İSTEMİYORUZ"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da bugün kendileri açısından çok verimli bir gün olduğunu belirterek, "6 üniversitemiz ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden gelen akademisyenlerle 40'ın üzerinde araştırmacı şu an burada bugün görev yapıyor" dedi.

Kritik karar vermek durumda olduklarını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Burada gerçekten zeminin ve yapıların etkileşimini çok doğru, net şekilde ortaya koymak durumdayız. O nedenle çok fazla sayıda jeofizik yöntemi, jeolojik gözlemlerimizi bir araya getirerek bu kararı vermek durumdayız. Yarın, ertesi gün belki diğer gün de buradaki çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bir yandan değişik jeofizik yöntemleri kullanırken diğer yandan da dün yine tahliye edilmiş olan binalarımızın etrafında daha detaylı birtakım jeofizik gözlemler, jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor. Daha büyük ölçekte de bölgede gerçekten bir risk var mıdır yok mudur bunu da ortaya koymak son derece önemli. Bu çalışmalar dışında özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdan da çok ciddi şekilde veri elde ediyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin elindeki bütün verileri bugün değerlendirdik, inceledik."

Tatar, yarın da Devlet Su İşleri ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün haritalarını inceleyeceklerini aktararak, "Dolayısıyla birçok farklı parametreyi, farklı bilimsel ve teknik veriyi bir araya getirip sonuçta sağlıklı bir bakış açısıyla bir rapor ortaya koyacağız" dedi.

Akademisyenlere teşekkür eden Tatar, "Gerçekten burada çok büyük gayretle ve sahaya yüzü dönük öğretim üyelerimizin gece gündüz çabasıyla bu işi yürütüyoruz. Bugün akşam geç saatlere kadar yine ölçümler davam edecek, yarın sabah tekrar erkenden başlayacak. Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz, belki biraz daha net bir tablo olmasa bile en azından bir fikir yürütecek aşamaya geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Bir soru üzerine Tatar, şunları kaydetti:

"Depremle ilişkilendirmek çok güç, çok zorlama bir yaklaşım olur çünkü Sındırgı'daki en son depremin merkez üssü ile bulunduğumuz nokta arasında yaklaşık 300-310 kilometrelik mesafe var. Sındırdgı 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddeti Mercalli ölçeğine göre 8 idi. Buruda hissedilen şiddeti 3. Yani hafif derecede hissedilmiş bir depremdi Gebze civarında. Dolayısıyla 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin buraya etkisinin olduğun düşünmüyoruz ama diğer açıdan burada gerçekten zeminden kaynaklı bir problem mi var, binanın kendisiyle ilgili münferit bir problem mi var, bunu yaptığımız bütün çalışmalar sonucu anlamış olacağız."

Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü ve ekibinin sahada olduğunu belirterek, "Bir yandan yıkılan binayı merkez kabul edip yaklaşık 300 metrelik yarıçap içerisinde binaları inceliyor hatta daha geniş yer yer 400, 450, 500 metreye kadar alanlarda da bu binaları inceliyorlar. Kabaca 1000'in üzerinde binayı inceliyorlar, bu da çok önemli. Biz de aynı şekilde bölgeyi 6 ayrı sektöre ayırarak bütün yöntemlerin hepsini uygulayacağız. Hiçbir şeyi atlamak istemiyoruz. bBütün bunları ortaya koyduktan sonra herhalde çok daha net bir tablo karşımıza çıkabilecek diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.