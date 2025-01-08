Gebze’de bir lisede öğrencilerin kavgasında kan aktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir lisenin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki öğrencinin kavgasında kan aktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.P, isimli öğrenci sınıf arkadaşı M.A’yı bacağından bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi.

Gebze’de lisesi gençlerin kavgasında kan aktı: Sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı

Okul bahçesinde erkek öğrenciler M.A. ve Ö.P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ö.P. yanındaki bıçakla sınıf arkadaşı M.A.'yı bacağından bıçakladı. Diğer öğrenciler kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.

Gebze’de lisesi gençlerin kavgasında kan aktı: Sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı

Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.P. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze’de lisesi gençlerin kavgasında kan aktı: Sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı

Gebze’de lisesi gençlerin kavgasında kan aktı: Sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı

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