Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Güzeller Mahallesi'nde gerçekleşti. 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ise 7 kişilik bir ailenin yaşadığı apartmanda 5 kişinin mahsur kaldığı ihtimali olduğunu söyledi.



Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da İstanbul ve Sakarya'dan arama kurtarma çalışmalarına destek ekibinin geldiğini açıkladı.



Ali Yerlikaya ise 147 arama kurtarma personelin arama çalışmalarında olduğunu duyurdu.

14.30 BİR CANSIZ BEDEN DAHA

Emir'in ardından bir cansız bedene daha ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 2'ye yükseldi. Henüz kimliği açıklanmadı. 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

14.00 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bilir ailesinin en küçük ferdi 12 yaşındaki Muhammed Emir'in cansız bedenine ulaşıldı. Emir'in cansız bedeni ambulansa koyularak hastaneye götürüldü. 4 kişi için dinleme çalışması yapılıyor.

12.48 9 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binanın enkazından bir vatandaşın sesinin alındığını belirterek, "9 binamızı tahliye ettik. Bu tamamen tedbiren yapıldı. 9'uncu binamızda da tereddüt üzerinde boşaltılma oldu. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, amirleriyle sorumlularıyla burada. Tüm amacımız vatandaşlarımıza ulaşabilmek" dedi.

12.20 BİR KİŞİYLE İLETİŞİM KURULDU

Enkaz altında bir kişiyle iletişim kuruldu. 20 tonluk vincin de enkazı kaldırmak için olay yerinde olduğu aktarılırken enkazın yanına bir ambulans da getirildi.

12.15 8 BİNA MÜHÜRLENDİ

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

12.00 KİMLİKLER BELLİ OLDU

Bu arada enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir (44) ve eşi Emine Bilir (37) ile çocukları Nisa Bilir (14), Dilara Bilir (18), Muhammed Emir Bilir (12) olduğu tespit edildi.

7 KATLI BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜNE YENİÇAĞ ULAŞTI

Öte yandan, çöken binanın eski fotoğrafı da ortaya çıktı. Binanın alt katında "Eczane Nehir"in faaliyet gösterdiği görüldü. Binanın çökmeden önceki halinde dış cephenin gıcır gıcır olduğu görüldü.

Apartmanın yıkılmadan önceki hali!

METRO DETAYI

Yeniçağ ise Google Maps üzerinden yaptığı araştırmada, çöken binanın metro inşaatına yakın bir noktada olduğu bilgisine ulaştı. Metro çalışmasının Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğu belirlendi. Metro çalışmasına çok yakın birçok başka binanın da yer aldığı ancak bu binanın yıkıldığı görüldü.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kurtarma çalışmalarına 147 kişinin geldiğinin altını çizerek, şu paylaşımı yaptı:

"29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKGÖZ: ENKAZ ALTINDA OLMA İHTİMALİ OLAN 5 KİŞİ VAR

Katıldığı bir canlı yayında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın alt katında bir eczanenin bulunduğu söylerken, "Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı" ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, ailenin birisinin düğüne gitmesi ile binada bir ailenin kaldığını dolayısı ile enkaz altında 5 kişinin olduğunun tahmin edildiğini de belirtti.

İSTANBUL VE SAKARYA'DAN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GELDİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da 7 katlı binada 5 kişinin enkazda olduğunu düşündüklerini belirtirken, İstanbul ve Sakarya'dan arama kurtarma çalışmalarına destek ekibi geldiğini açıkladı.