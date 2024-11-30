Gebze’de feci kaza: Bariyere ok gibi saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gebze’de feci kaza: Bariyere ok gibi saplandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü yol ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil bariyere ok gibi saplandı. Sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi D100 Karayolu Feniş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 AG 439 plakalı Audi marka otomobil, D100 Karayolu'nun yol ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyere saplandı.

Sürücü A.T.U. araçta sıkışıp yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaralıyı ambulanstan çıkaran itfaiye ekipleri, sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hafif yaralandığı öğrenilen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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