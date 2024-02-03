Gebze’deki boya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Gebze’deki boya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Kocaeli Gebze'de bulunan kimyasal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan kimyasal fabrikada saat 13.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın başladı.

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İhbar ile adrese çok sayıda ekip yollanırken, adrese ulaşan ekipler, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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Yangına ilişkin açıklama yapan Birkan Erkan, "Dumanları gördük. Çok duman vardı. Biz uzaktan seyrettik yakına gitmedik. Burası kimya fabrikası. Yangın 12, 1 gibi çıktı. Ölü veya yaralı yok" dedi.

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Yangın hakkında konuşan fabrika çalışanı ise, “Ben yangını görmedim yeni geldim. Burada çalışıyorum. 4 aydır çalışıyorum” dedi.

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