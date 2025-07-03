Geç bunları anam babam!

Hep söylüyorum konuşmak başka, icraat başka.

Sayın Erdoğan, yaklaşık son on yılı aşkın hep güzel şeyler söylüyor.

Duyguları okşuyor.

Hayaller dağıtılıp, vaatler veriyor da nedense okşanan duygular hep inciniyor, dağıtılan hayallerle vaatler; emekli, asgari ücretli, fakir fukaraya bir türlü dokunmuyor.

Olmuyor işte başarılmak istenen bir türlü başarılamıyor.

*

Keşke bu zamana kadar içinde bulunulan zorluklar bu millete samimi bir şekilde anlatılmış olsaydı!

Keşke doktorlarımıza “Giderlerse gitsinler” denilmemiş olsaydı!

Keşke muhalefete ‘Teröristlerle yakınlaşma’ yakıştırması yaparken, bugün kendileri o yakıştırmanın içine girmemiş olsalardı, keşke!

Keşke terörist başına “Kurucu önder” diyen ortağına “Sen ne diyorsun!” diyebilmiş olsaydı mesela…

*

Efendim, Sayın Erdoğan ‘Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda:

“Yaz dönemini; muhalefetle aramızdaki farkı açmak için fırsat olarak kullanacağız. Tam kadro sahada olacağız. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu hayata geçireceğiz.” demiş.

“Biz kavga edenlerden değil, kardeşlik hukukunu yüceltenlerdeniz.” demiş.

“Makam ve unvan için aday olmadık” demiş.

“Halka hizmet için buradayız.” demiş.

“Milletimizle aramıza mesafe koymak, duvar örmek yakışmaz” demiş.

Demiş ve ördüğü duvarların yanlış olduğunu kendisi de kabul etmiş nitekim!

Bir de “Biz (…) her zaman kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk.” demiş.

*

Doğrusu söylenenlerin hepsine de şapka çıkarıyorum.

Hepsi de iyi laflar da Sayın Erdoğan 23 yıldır iktidar bu ülkede.

Ve bugün ayrıştırılmadık kimse kalmamışken…

Memleket yangın yerine dönüşmüşken…

Halka hizmetten çok ızdırap, eza, ceza, cefa çektirilirken…

Daha doğrusu millet her geçen gün, bir gün öncesini ararken, nasıl olacak da bu söylenenler hayata geçirilecek.

Bu söylenenlerin hayata geçirilebileceğine inanılacak.

Kaldı ki millet onu da yaptı zaten.

“Verin bu kardeşinize yetkiyi, bakın görün o zaman!” dediniz, millet de yetkiyi size verdi ve bugün milletin hali ortada.

*

Bugünlerde sürekli olarak bir tarafa yüklenilirken, kendi tarafında olup bitenlerin görülmemesi, hatta yok sayılmasına nasıl yanıt verilecek?

*

Sayın Bülent Arınç, Melih Gökçek’le ilgili, ‘Parsel parsel Ankara’yı sattı’ derken, onunla ilgili hiçbir işlem yapılmaması da neyin nesi?

Mesela bu sadece bir tanesi!

O nedenle “Ağzıyla kuş tutsa…” diye bir söz vardır ya, işte bütün bunlar alt alta toplandığında, Erdoğan ve ekibi ağzıyla kuş tutsa, bu millet onu genel seçimde ikinci parti yapacakmış gibi görünüyor.

Bu işin kaçarı yok galiba!

*

Sahi AKP’liler sokağa inse ne söyleyecekler doğrusu merak ediyorum!

Zamları nasıl anlatacaklar?

14.500 lirayla nasıl geçinilebileceğini…

Ev kiralarının fahişliğini

Kendi belediyelerinin sütten çıkmış ak kaşık olduklarını, hiçbir şaibeye bulaşmadıklarını(!) nasıl anlatacaklar?

Yaşattıkları bu fakru zarureti, millete nasıl anlatacaklar?

Anlatabilecekler mi?

*

Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalem!