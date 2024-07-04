Geç gelen valiziniz için 30 bin TL alabilirsiniz. Çok kolay yöntem açıklandı para hemen geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Geç gelen valiziniz için 30 bin TL alabilirsiniz. Çok kolay yöntem açıklandı para hemen geliyor

Geciken valizinize karşılık tam 30 bin lira alabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

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