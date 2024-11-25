Geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı mı ortaya çıktı? İşte uzman görüşleri...

Geç saatlerde yemek yemenin sağlık üzerinde pek çok olumsuz etkisi olduğu uzun süredir biliniyor.

Ancak, yeni yapılan araştırmalar bu alışkanlığın daha da ciddi sonuçlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Peki, geç saatlerde yemek yemenin yeni bir zararı nedir? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bu konuda ne diyor? İşte tüm detaylar...

Son yapılan bir araştırma, geç saatlerde yemek yemenin metabolizmayı olumsuz etkileyebileceğini ve kilo alımına yol açabileceğini ortaya koydu.

2022 yılında Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışma, gece geç saatlerde yemek yiyen bireylerin, günün erken saatlerinde yemek yiyenlere göre daha düşük insülin duyarlılığı ve daha yüksek glukoz seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Bu durum, tip 2 diyabet riskini artırabilir.

Diğer bir araştırma ise, geç saatlerde yemek yemenin uyku kalitesini bozduğunu ve uyku düzenini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, akşam 17:00'den sonra tüketilen besinlerin diyabet riskini artırabileceğini ortaya koydu. Geç saatlerde yemek yemenin insülin direncini olumsuz etkileyebileceği düşünülmekte.

Uyku uzmanı Dr. Mehmet Yılmaz, "Gece geç saatlerde yemek yemek, vücudun biyolojik ritmini bozarak uyku düzenini olumsuz etkiler. Bu da uzun vadede kronik uyku problemlerine yol açabilir" diye açıkladı.

Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Demir, geç saatlerde yemek yemenin kilo kontrolü ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Dr. Demir, "Gece geç saatlerde yemek yemek, vücudun yağ depolama eğilimini artırır. Ayrıca, mide problemleri ve asit reflü gibi sindirim sorunlarına yol açabilir" dedi.

Endokrinolog Dr. Canan Kaya ise, "Gece geç saatlerde yemek yemenin hormonal dengeleri bozabileceği ve kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerini artırabileceği bilinmektedir. Bu da uzun vadede kardiyovasküler hastalıklar riskini artırabilir" diye ekledi.

Uzmanlar, geç saatlerde yemek yemekten kaçınmanın ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanın önemine dikkat çekti.

İşte bazı öneriler:

1. Düzenli Yemek Saatleri: Gün içinde düzenli ve belirli saatlerde yemek yemek, metabolizmayı düzenler ve gece geç saatlerde yemek yeme ihtiyacını azaltır.

2. Hafif Akşam Yemekleri: Akşam yemeklerinde hafif ve sindirimi kolay besinler tercih edilmelidir. Yağlı ve ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.

3. Ara Öğünler: Gün içinde sağlıklı ara öğünler tüketmek, gece geç saatlerde açlık hissini engelleyebilir.

4. Su Tüketimi: Yeterli su tüketimi, metabolizmayı destekler ve açlık hissini kontrol etmeye yardımcı olur.

Geç saatlerde yemek yemenin sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenmekte. Bu alışkanlıktan kaçınmak, kilo kontrolü, uyku düzeni ve genel sağlık açısından büyük önem taşır.