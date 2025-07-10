Geç saatte gelen ihbar herkesi sokağa döktü: Ama yalan çıktı

Eskişehir'de gece geç saatlerde bir site içindeki apartmanda doğal gaz yangını ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Oldukça fazla itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği noktada ihbarın asılsız çıkması, evlerini boşaltan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir site içindeki 5 katlı apartmanda doğal gaz yangını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi. Doğal gaz, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Apartmandaki daireler tedbiren boşaltılırken, sakinleri ve çevre komşular büyük panik yaşadı. Yapılan detaylı incelemelerde binada herhangi bir doğal gaz kaçağı, ya da yangına rastlanmadı.

Öte yandan evlerini boşaltmak zorunda kalan bina sakinleri yanlış ihbar yapan kişiye tepkide bulundu. Oldukça korkan vatandaşlar belli bir müddet dışarda bekledikten sonra evlerine geri döndü.