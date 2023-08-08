Gece acıkmalarında ne yapmalı

FINDIK, FISTIK, CEVİZ

Bu besinler harika bir gece atıştırmalıklarıdır çünkü doğal olarak sağlıklı uykuyu destekleyen bir bileşik olan melatonin içerirler. Ceviz doğal olarak magnezyum içerir, bu da sinirleri yatıştırmaya sakinleştirmeye yardımcı olarak sağlıklı bir şekilde uykuya geçilmesine katkı sunar.Antep fıstığı da melatoninle doludur ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Ayrıca daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacak lif ve protein de içerirler. Sodyumu azaltmak için tuzsuz veya hafif tuzlu olanını seçin.

MEYVELİ YOĞURT

Sade yoğurt içine katılan meyvelerle hazırlanan meyveli yoğurt, tok tutan ve kan şekerini dengeleyen bağırsak dostu probiyotikler ve protein içerir. Melatonin açısından zengin vişne ile yoğurdu birlikte tüketmeyi deneyin. Yoğurdunuzu fıstık ezmesiyle de tatlandırabilirsiniz. 1 kaşık dolusu fıstık ezmesini sade yoğurtla karıştırın ve akçaağaç şurubu veya bal gibi doğal bir tatlandırıcı ekleyin.

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sabaha kadar kendinizi tok hissetmenizi sağlayan yüksek lifli bir atıştırmalıktır. Sadece neyle tatlandırdığınıza dikkat edin. Yüksek miktarda yağ ve tuz içermemesi çok önemli. Mısırını az miktarda zeytinyağıyla patlatın ve sonra da üzerine hoşunuza giden baharatlardan serpin. Bu mısırı tek kullanımlık poşetlere paylaştırarak saklayabilirsiniz. Böylece gece kanepede uzanırken kendinizi kontrolsüzce yemekten alıkoyabilir, porsiyon miktarınızı da ayarlayabilirsiniz.

TEL PEYNİR

Kısmen yağsız tel peynir harika bir gece atıştırmalığıdır. Yaklaşık 100 kaloridir ve 7 gram protein içerir. Protein içeren atıştırmalıklar, gece geç saatlerde yenilebilen en iyi besinlerdendir çünkü sizi tok hissettirir. Mini bir peynir tabağı doyurucu bir şey yiyormuş gibi hissetmenize yardımcı olabilir. Birkaç peynir diliminin yanına biraz kraker ya da 1 dilim kızarmış ekmek koyun, tabağınızı üzüm ve salatalıkla zenginleştirin. Kalsiyum ve lif içeren bu menü, sizi oldukça mutlu hissettirecek.