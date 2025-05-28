Gece ağrıları ölümcül olabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Gece saatlerinde ortaya çıkan ve genellikle yorgunluk veya stresle ilişkilendirilen bazı belirtiler, ciddi sağlık sorunlarının erken habercisi olabilir.

Uzmanlar, özellikle gece terlemeleri ve açıklanamayan ağrı gibi semptomların, kanser gibi hayati tehlike arz eden hastalıkların göstergesi olabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleri, bu belirtilerin ciddiye alınmasının hayat kurtarıcı olabileceğini ortaya koydu.

İşte gece yaşanan bu belirtilerin ardındaki olası tehlikeler ve dikkat edilmesi gerekenler...

GECE BELİRTİLERİNİN SESSİZ UYARISI

Gece terlemeleri ve açıklanamayan gece ağrıları, sıklıkla göz ardı edilen ancak ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilen belirtiler arasında yer aldı. Bu semptomlar, özellikle birkaç haftadan uzun sürüyorsa veya diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkıyorsa, mutlaka bir uzmana danışılmalı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, erken teşhis edilen kanser vakalarının %70’inde tedavi başarısı arttı. Ancak, belirtilerin hafife alınması, teşhisi geciktirerek ciddi komplikasyonlara yol açabildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Gece terlemeleri ve ağrılar, özellikle lenfoma, lösemi ve karaciğer kanseri gibi bazı kanser türlerinin erken belirtileri arasında yer aldı.

The Lancet Oncology’de yayımlanan bir çalışma, Hodgkin lenfoma hastalarının %25’inin tanı öncesi gece terlemeleri yaşadığını ortaya koydu.

Journal of Clinical Oncology’de yer alan bir araştırma, gece boyunca devam eden kemik veya karın ağrısının, multipl miyelom veya pankreas kanseri gibi ciddi hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini gösterdi.

İngiltere’deki University College London’dan onkolog Prof. Dr. Charles Swanton, “Gece terlemeleri, genellikle hormonal değişiklikler veya enfeksiyonlarla karıştırılır, ancak tekrarlayıcı ve açıklanamayan durumlarda mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden onkolog Dr. Lisa DeAngelis, gece terlemelerinin kanserle ilişkisini vurguladı:

“Gece terlemeleri, özellikle ateş, kilo kaybı veya yorgunluk gibi diğer belirtilerle birleştiğinde, lenfoma gibi kan kanserlerinin erken bir işareti olabilir.”

Dr. DeAngelis, bu tür belirtilerin birkaç haftadan uzun sürmesi durumunda kan testleri ve görüntüleme yöntemleriyle detaylı bir değerlendirme yapılmasını önerdi.

Türkiye’deki uzmanlar da benzer uyarılarda bulundu. Gece ağrıları ve terlemeler, genellikle basit nedenlere bağlansa da, altta yatan ciddi bir hastalığı işaret edebilir. Özellikle 40 yaş üstü bireylerde bu belirtiler ciddiye alınmalı. Sigara kullanımı, ailede kanser öyküsü veya bağışıklık sistemi zayıflığı gibi risk faktörleri olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini eklendi.

HANGİ BELİRTİLER ALARM VERİYOR?

Uzmanlar, gece ortaya çıkan şu iki belirtiye özellikle dikkat çekti:

Gece Terlemeleri: Yatak çarşaflarını ıslatacak kadar yoğun terleme, özellikle lenfoma, lösemi veya endokrin sistem kanserleriyle ilişkilendirilebildi.

Açıklanamayan Ağrılar: Gece boyunca devam eden kemik, karın veya göğüs ağrıları, kanser veya diğer ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Bu belirtilere ek olarak, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk, ateş veya ciltte morarmalar gibi semptomlar da kanser şüphesini artırabilir.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Kanserin erken teşhisi, tedavi başarısını doğrudan etkiledi. Amerikan Kanser Derneği’nin 2024 verilerine göre, erken evrede teşhis edilen lenfoma hastalarının 5 yıllık sağkalım oranı %85’in üzerinde. Ancak, teşhis geciktiğinde bu oran ciddi şekilde düşürdü.

Onkolog Prof. Dr. Martin Dreyling, “Gece terlemeleri ve ağrılar, kanserin erken uyarı sinyalleri olabilir. Bu belirtileri fark eden kişiler, vakit kaybetmeden bir onkolog veya iç hastalıkları uzmanına başvurmalı” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM VE ÖNLEME ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak ve belirtileri erken fark etmek için şu önerilerde bulundu:

Düzenli Kontroller: Yılda bir kez genel sağlık taraması yaptırın.

Sağlıklı Yaşam Tarzı: Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durma kanser riskini azaltır.

Belirti Takibi: Gece terlemeleri veya ağrılar bir haftadan uzun sürerse, bir uzmana danışın.

Risk Faktörlerini Bilin: Ailede kanser öyküsü varsa, daha sık tarama yaptırın.

GECE BELİRTİLERİNİ HAFİFE ALMAYIN

Gece terlemeleri ve açıklanamayan ağrılar, basit nedenlere bağlı olabileceği gibi, kanser gibi ciddi hastalıkların erken habercisi de olabilir.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu belirtilerin ciddiye alınmasının hayat kurtarıcı olabileceğini gösterdi.