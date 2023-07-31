Gece atıştırma alışkanlığı olanlara tavsiyeler

Geç vakit gelen doymak bilmez iştaha direnmek güç oluyor. Peki, bu durumda ne yapmalıyız, en sağlıklı gece atıştırmalıkları hangileri…

Gece atıştırma alışkanlığı olanlara tavsiyeler

Yatmadan bir veya iki saat önce yiyebileceğimiz en az zararlı yiyecek veya içecekler neler?

Meyve ya da sebze, düşük kalorili süt ürünleri, tam buğday ürünleri veya cevizler…

Deniz ürünleri veya fasulye diğer iyi seçeneklerden, fakat özellikle uyku öncesi için değil. Atıştırmalıkların kilo aldıracağını unutmayın. Kalorilerin bir çeyreği yediğimiz abur cuburlardan kaynaklı.

SU İÇİN…

Çıtır ve tuzlu bir şey yiyecek modda iseniz, patlamış mısır size uyabilir. Birçok insanın gece acıktığını not etmek çok önemli çünkü “gün boyunca çok az yiyorlar ve eve geldiklerinde duramıyorlar. Çünkü kocaman bir içten içe acıkma deposu inşa ediyorlar.

Ayrıca kendine sor, gerçekten aç mısın? İnsanlar çoğunlukla susuzluğu açlıkla karıştırır. Gün içinde daha fazla sıvı tüketmeyi dene ve akşam yemeğinde daha fazla su tüket.

Yatmadan önce, bir bardak sıcak ya da soğuk az yağlı süt, kafeinsiz çay ya da hepsinden iyisi, sade normal su içmeyi deneyin. Su içmek açıkça yatmadan önce alabileceğiniz en zararsız şeydir.

SÜZME PEYNİR, MUZ, ELMA

Muz, elma veya diğer taze meyveler, küçük bir porsiyon süzme peynir veya dilimlenmiş meyveler ile sade yoğurt ya da yulaf ezmesi ve yağsız, az yağlı süt ile diğer yüksek tahıllı mısır gevreklerinden yiyebilirsiniz.

BADEM, CEVİZ, KEREVİZ SAPI, FISTIK EZMESİ…

Karbonhidratları ve proteini birleştirmek, dolduran, doyuran bir his sağlar, en küçük atıştırmalıktan sonra bile.

Diğer öneriler, çiğ vejetaryen çubukları veya küçük bir dilim peynir ile buğdaylı krakerler, bir avuç badem veya ceviz, bir yemek kaşığı kereviz sapı veya iki yemek kaşığı fıstık ezmesi veya badem ezmesi. (Cevizleri ve ezmeyi hesaplayın – direk olarak muhafaza ettiğiniz kaptan yemeyin.)

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