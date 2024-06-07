Gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinin Alaylı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen orman yangını, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Yangına müdahale etmek için Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi seferber edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle yangın sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucunda 5 hektarlık bir alan zarar gördü.