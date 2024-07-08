Gece başlayan yangın altına alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gece başlayan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının olduğu yerden aktarılan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Lice’nin Türeli Mahallesi’nde henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı orman yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.