Gece böyle yatanlar dikkat! Ölebilirsiniz! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Uyku pozisyonu, bireylerin fiziksel sağlıkları üzerinde düşündüğümüzden çok daha fazla etkiye sahip olabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi Uyku Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mark Wu, uyku pozisyonunun kardiyovasküler sağlığı nasıl etkilediğini şu şekilde değerlendirdi:

"Yanlış uyku duruşu, sırt ağrılarından solunum problemlerine kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle sırt üstü yatarken hareketsizlik nedeniyle kalp damarları üzerindeki baskı artabilir ve uzun vadede ciddi riskler oluşturabilir."

Cambridge Üniversitesi Uyku ve Fizyoloji Uzmanı Dr. Alice Gregory ise şu yorumu yaptı:

"Uyku sırasında vücudu desteklemeyen pozisyonlar, özellikle solunum yollarının tıkanmasına neden olarak uyku apnesini tetikleyebilir. Bu durum, organların oksijen yetersizliği nedeniyle zarar görmesine yol açabilir."

SAĞLIKLI UYKU POZİSYONLARI İÇİN ÖNERİLER

1. Yan Yatma: Solunum yollarını açık tutarak uyku apnesi riskini azaltır. Özellikle kalp hastaları için önerilmekte.

2. Omurga Destekleyici Yastık Kullanımı: Uyku sırasında vücudu desteklemek ve kas-iskelet sistemini korumak için ergonomik yastıklar tercih edilmeli.

3. Yatak Seçimi: Vücut ağırlığını eşit dağıtan ve sırt bölgesini destekleyen yataklar, uzun vadeli sağlık sorunlarını önler.

4. Düzenli Hareket: Uyku sırasında hareketsiz kalmaktan kaçınılmalı; sabit pozisyonda uyumak kan dolaşımını sınırlayabilir.

UYKU POZİSYONUNUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ KRİTİK ETKİSİ

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, yanlış uyku pozisyonlarının uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve hatta erken ölüm riskini artırabileceğini göstermekte.

Sağlıklı bir uyku düzeni ve doğru pozisyon, bireylerin genel sağlıklarını desteklemek için hayati öneme sahip.

Uyku sırasında alınan basit önlemler, daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın kapısını aralayabilir.