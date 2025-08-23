Gece boyunca klima karşısında uyumanın büyük tehlikeleri ortaya çıktı

Solunum yolu enfeksiyonlarından kas ağrılarına, alerjik reaksiyonlardan cilt sorunlarına kadar birçok tehlike, yanlış klima kullanımıyla tetiklendi.

Uzmanlar, “Gece boyunca klima karşısında uyumak, enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor ve kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor” diyerek önemli uyarılarda bulundu

ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR

Klimaların havadaki nem oranını düşürmesi, burun ve boğaz mukozasını kurutarak vücudun doğal savunma mekanizmasını zayıflattı.

The Lancet Respiratory Medicine’de yayımlanan bir araştırma, düzenli olarak klimalı ortamlarda uyuyan bireylerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

ABD’li göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Len Horovitz, Lenox Hill Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, “Klimalar, havadaki toz ve alerjenleri hareketlendirerek solunum yollarını tahriş edebilir. Kirli filtreler ise bakteri ve küf gibi mikroorganizmaların yayılmasına neden olur” dedi.

Özellikle düzenli temizlenmeyen klima filtrelerinde biriken toz, küf ve polen, alerjik reaksiyonları ve astım ataklarını tetikleyebiliyor.

Uzmanlar, “Klima filtrelerinin ayda bir kontrol edilmesi ve temizlenmesi, bu riskleri azaltmak için kritik” diye ekledi.

KAS VE EKLEM AĞRILARI TETİKLENİYOR

Soğuk hava akımına uzun süre maruz kalmak, kas ve eklem sağlığını da olumsuz etkiledi.

İngiltere’den ortopedi uzmanı Dr. Sarah Jarvis, “Klima veya vantilatörden gelen sabit soğuk hava akımı, kasların uzun süre soğuğa maruz kalmasıyla spazmlara ve tutulmalara yol açabilir” diyerek özellikle boyun, sırt ve omuz bölgelerinde sabahları ağrı ve sertlik riskine dikkat çekti.

Uzmanlar, soğuk havanın doğrudan kaslara çarpmasının yüz felci gibi ciddi komplikasyonlara bile neden olabileceğini vurguladı.

CİLT VE UYKU KALİTESİNE ZARAR

Klima kullanımının cilt sağlığı üzerindeki etkileri de göz ardı edilemediğinin altı çizildi. Soğuk ve kuru hava, ciltteki nem bariyerini bozarak kuruluk, çatlama ve egzama gibi sorunları tetikleyebildiği bildirildi. Özellikle hassas cilde sahip bireylerde bu etkiler daha belirgin oldu. Ayrıca, klima altında uyumak uyku kalitesini de olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, “Soğuk hava, vücut sıcaklığını düşürerek uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve sık uyanmalara neden olabilir. İdeal uyku ortamı ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı” dedi.

Bilimsel araştırmalar, 20-24°C aralığındaki oda sıcaklığının uyku verimliliğini artırdığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, klima kullanımında alınacak basit önlemlerle sağlık risklerinin en aza indirilebileceğini belirtti.

Dr. Horovitz, “Klima filtrelerinin düzenli temizliği, bakteri ve alerjen birikimini önler” derken, Dr. Yüksel, klimanın doğrudan yüze veya vücuda üflememesi için hava akımının yukarı veya yana yönlendirilmesini önerdi.

Ayrıca, klimayı yalnızca uykuya dalana kadar çalıştırmak için zamanlayıcı kullanılması ve ortam neminin %40-60 arasında tutulması gerektiğini vurguladı.

Nemlendirici cihazlar, solunum yolları ve cilt sağlığını korumak için etkili bir çözüm olarak öne çıktı.

RİSK GRUPLARI DAHA DİKKATLİ OLMALI

Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler, klima kullanımına bağlı sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız olduğunun altı çizildi.

Uzmanlar, “Çocukların bağışıklık sistemi henüz gelişme aşamasında olduğu için enfeksiyon riskleri daha yüksek. Yaşlılarda ise dolaşım sorunları ve eklem ağrıları daha kolay gelişebilir” uyarısında bulundu.

Astım, KOAH ve kalp hastalığı olan kişilerde ise klimanın tetiklediği ataklar ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Uzmanlar, klima yerine daha sağlıklı serinleme yöntemleri önerdi. Pencereleri karşılıklı açarak doğal hava sirkülasyonu sağlamak, düşük devirli tavan vantilatörleri kullanmak ve bambu veya keten gibi nefes alabilen yatak tekstilleri tercih etmek, hem sağlıklı hem de çevre dostu çözümler sundu.

Ortalama 30 watt güç tüketen bir vantilatör, klimaya kıyasla 20-40 kat daha az enerji harcıyor ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladı.

TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK

Uzmanlar, yanlış klima kullanımının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı:

“Kirli filtreler, ortak kullanım alanlarında herkesin sağlığını riske atabilir. Düzenli bakım ve bilinçli kullanım, hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için elzem”

Yaz aylarında serinlik arayışı, sağlığınızı riske atmaması önerildi. Uzman önerilerine kulak vererek, klimayı bilinçli kullanmak hayati önem taşıdığının altı çizildi.