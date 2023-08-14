Gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirmesi gerekli

Yapılan araştırmaların sonucu gündüz yemek yemenin gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirdiğini iddia ediyor. İşte detaylar…

Gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirmesi gerekli

Konuyla ilgili habere Pakobserver sitesinde yer verildi. Habere göre, bilim insanları, gece vardiyasında çalışanlarda yemek zamanlamasının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. Bu bağlamda, gündüz yemek yiyen ve gece yemek yiyen gece çalışanlarının genel sağlık durumları mercek altına alındı.

Araştırmada, gündüz yemek yiyen gece çalışanların ruh halinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, gece yemek yiyenlerde depresyon ve kaygı benzeri bozulmalar ortaya çıktı. Araştırmada ayrıca, gece çalışanlarda gündüz yemek yeme alışkanlığının sirkadiyen ritim bozukluğunu gidermede ve glikoz intoleransını önlemede de etkili olabileceği ortaya çıktı.

Araştırma sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler dergisinde yayımlanırken, önceki araştırmalarda, vardiyalı çalışanların vardiyasız çalışanlara göre sirkadiyen ritim bozukluğu sebebiyle yüzde 25 ila 40 daha yüksek depresyon ve kaygı riskine sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Oxford Üniversitesinde sirkadiyen sinirbilimi profesörü Stuart Peirson, "Bu çalışma, değişen yemek zamanlamasının vardiyalı çalışma koşullarında ruh hali üzerinde açık ve ölçülebilir etkiler sağlayabileceğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

SİRKADİYEN RİTM BOZUKLUĞU NEDİR?

Sirkadiyen ritim, günün 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku-uyanıklık döngüsüdür. Bu döngünün bozulması, sirkadiyen ritim uyku bozukluğudur. Sirkadiyen ritim bozukluğu, gündüz uykululuğundan depresyona kadar değişen semptomlara neden olabilir.

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