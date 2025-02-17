Gece dönercisi silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği bilinmeyen şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı. İş yerini kurşunlayan şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 20 adet boş kovan buldu.
Ameliyata alınan Güçlü tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.