Gece duyulan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşlar tarafından havaya ateş edildiği ihbarını alan polis timleri yaptıkları çalışmada; 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 42 adet mermi ele geçirdi. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yer alan bir galeri dükkanından havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde; dükkanın önünde 5 adet boş mermi tespit edilirken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dükkân ve çevresinde çalışma yürüttü. Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 42 adet dolu mermi ele geçirilirken, olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri devam ediyor.

