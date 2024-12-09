Gece hayatına yeni soluk geliyor: Gece kulüplerinde telefon yasağı

Amber’s, kamera lenslerini çıkartma zorunluluğu getiren yeni politikasıyla İngiltere'deki az sayıda mekân arasında yerini aldı. Mekân yöneticisi Jeremy Abbott, bu adımı “müziği ve deneyimi merkeze koymak” amacıyla attıklarını belirtti. Berlin gibi gece kulüpleriyle ünlü şehirlerde yaygın olan bu uygulama, İngiltere'de yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ücretsiz tanıtım fırsatını kaybedebilecekleri endişesi taşırken, kimileri ise bu durumu “mahremiyetle eğlence” olarak değerlendirdi.

Bir Manchester sakini, "Sarhoşken çekilen utanç verici bir fotoğrafınızın ertesi gün Instagram’da olması korkutucu," derken, bir başkası ise telefonların kullanımının azalmasıyla “DJ’e daha çok odaklanılan bir atmosfer oluştuğunu” ifade etti.

DANS PİSTİNDE TELEFON MU MÜZİK Mİ?

Gece hayatı uzmanı Sacha Lord, telefon kullanımını "dans pistinin ruhunu öldüren" bir alışkanlık olarak tanımlıyor. Tecrübeli DJ Smokin Jo da aynı görüşte: “Eskiden herkes eller havada dans ederdi. Şimdi ise herkes telefonuyla video çekiyor.” Ancak, Siberpsikoloji uzmanı Dr. Lee Hadlington’a göre, bazı insanlar için fotoğraf çekmek, gecenin tadını çıkarmanın bir parçası.

Amber’s, telefon yasağını tamamen uygulamak yerine, yalnızca fotoğraf çekimini engelleyen bir içerik ekibi oluşturmayı planlıyor. Ancak, kuralları çiğneyenler uyarılarak mekân dışına çıkarılabilecek.

GECE HAYATININ GELECEĞİ

COVID-19’un etkilerinden hâlâ kurtulamayan İngiltere gece kulüpleri, 2020’de 1.266 olan sayısını 2024’te 786’ya düşürdü. Amber’s gibi yenilikçi politikalar, sektöre “can simidi” olabilir mi? Abbott, bu yaklaşımın risk taşıdığını kabul ederken, aldığı olumlu tepkilerle cesaret bulduklarını söylüyor. DJ Graeme Park ise yeni neslin bu tür sınırlamalara nasıl tepki vereceğini sorguluyor.

Amber’s’ın bu yaklaşımı, Londra’daki Fabric gibi kulüplerin yıllardır süregelen kamera politikalarını akla getiriyor. Fabric’in kurucu ortağı Cameron Leslie, "Zorlayıcı bir uygulamamız yok, yalnızca insanları teşvik ediyoruz," diyerek uygulamanın genellikle sorunsuz yürüdüğünü belirtti.

DJ Smokin Jo, organizatörlerin ve DJ'lerin, bu tür politikaları desteklemek adına sözleşmelerine özel maddeler ekleyebileceğini öneriyor. Ancak, kültürel değişimlerin dans pistinde devam eden bu tartışmalara nasıl yön vereceği merak konusu.

Amber’s gibi kulüplerin getirdiği bu yenilikçi yaklaşımlar, mahremiyet ve özgürlüğün sınırlarını yeniden tartışmaya açarak gece hayatında yeni bir kültürel dönüşümün kapısını aralıyor.