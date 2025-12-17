Enerji maliyetlerindeki artış ve sağlıklı yaşam trendleri, pek çok kişiyi gece yatarken kombiyi tamamen kapatmaya yöneltti. Ancak uluslararası enerji uzmanları ve uyku bilimciler, bu uygulamanın hem cüzdan hem de metabolizma üzerinde ters tepki oluşturduğunu bilimsel verilerle ortaya koydu.

DUVARLARDAKİ ISI KAYBI TASARRUFU ENGELLİYOR

Gece kombiyi tamamen kapatmak, sanılanın aksine faturada bir iyileşme sağlamadı. University College London (UCL) bünyesinde enerji verimliliği üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Tadj Oreszczyn, konutlardaki ısı dinamiğine dair önemli bir tespitte bulundu.

Oreszczyn, evin tamamen soğumasına izin vermenin, sabah sistemi yeniden çalıştırırken kombinin "pik yük" altında kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Soğuyan duvarların ve eşyaların yeniden ısıtılması için harcanan enerjinin, gece boyunca oda sıcaklığını sabit tutmak için harcanan miktardan çok daha fazla olduğunu vurguladı.

"16 DERECE" SINIRI VE KİLO KAYBI EFSANESİ

Halk arasında "soğukta uyumanın göbek yağlarını erittiği" yönündeki inanış, bilimsel bir temele dayanmakla birlikte yanlış uygulanıyor.

Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. Wouter van Marken Lichtenbelt, vücudun "kahverengi yağ dokusunu" aktive etmek için serinliğe ihtiyaç duyduğunu, ancak aşırı soğuğun (15 derecenin altı) vücudu savunma mekanizmasına geçirdiğini belirtti.

Lichtenbelt, ideal uyku sıcaklığının 16-17 derece civarında olması gerektiğini, bu sınırın altına düşüldüğünde kalbin vücut ısısını korumak için daha fazla efor sarf ettiğini ve bunun uyku kalitesini bozarak dolaylı yoldan kilo alımını tetikleyebildiğini kaydetti.

SAĞLIK RİSKİ: NEM VE KÜF OLUŞUMU

Isıtma sisteminin tamamen kapatılmasının sadece maliyet değil, yapı sağlığı açısından da riskli olduğu belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Konut ve Sağlık Merkezi yetkilileri, iç mekan sıcaklığının 16 derecenin altına düşmesinin nem birikimine ve dolayısıyla küf oluşumuna zemin hazırladığını bildirdi.

Uzmanlar, gece boyunca radyatörlerin tamamen kapatılması yerine "ekonomi modu"na getirilerek evin asgari ısı seviyesinde tutulmasının, hem akciğer sağlığı hem de bütçe dengesi için en güvenli yöntem olduğunu dile getirdi.