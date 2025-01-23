Gece kulübüne silahlı saldırı! 3 yaralı

Olay saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli ve başında kask bulunan bir kişi gece kulübü önünde durup, tabanca ile ateş açtı.

Art arta tabancasını ateşleyen saldırgan, daha sonra motosikletle olay yerinden kaçarken, gece kulübü önünde görev yapan Serkan Varsavaş, Cihan Doğru ve Barış Kızıltaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sırtından vurulan Varsavaş ile boynuna kurşur isabet eden Kızıltaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Doğru'nun ise sol bacağına isabet eden kurşunla vurulduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 11 boş kovan topladı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.