Gece neler yemeli

Gece yemek yemek, birçok kişinin baş etmekte zorlandığı bir alışkanlıktır. Gece yemek yemek, kilo alımına, kalp hastalıklarına, reflüye ve uyku bozukluklarına neden olabilmektedir. Peki, gece yemek yemekten nasıl kurtulabiliriz? İşte gece yemek yemek isteyenlere sağlıklı alternatifler.

Gece yemek yemek, vücudun metabolizmasını yavaşlatır ve sindirim sistemini zorlar. Gece yemek yemek, aynı zamanda stres hormonlarının artmasına ve iltihaplanmaya yol açar. Bu da birçok kronik hastalığın riskini artırır. Gece yemek yemek, ayrıca uyku kalitesini düşürür ve ertesi gün yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara neden olur.

Gece yemek yemekten kaçınmak için, gün içinde düzenli ve dengeli beslenmek, kahvaltıyı atlamamak, öğün aralarında sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek, akşam yemeğini erken ve hafif yemek, yatmadan önce sıvı tüketimini azaltmak, stresten uzak durmak ve uyku düzenine dikkat etmek gerekir.

Gece yemek yemek isteyenler için ise, yatmadan bir veya iki saat önce tüketebilecekleri sağlıklı seçenekler şunlardır.

TAZE MEYVE VEYA SEBZE

Lif, vitamin ve mineral açısından zengin olan meyve ve sebzeler, hem tokluk hem de besin ihtiyacını karşılar. Muz, elma, armut, karpuz, kavun, havuç, salatalık, kereviz gibi meyve ve sebzeler gece yemek için uygun olabilir.

DÜŞÜK KALORİLİ SÜT ÜRÜNLERİ

Protein ve kalsiyum kaynağı olan süt ürünleri, hem kas ve kemik sağlığına hem de uyku kalitesine katkı sağlar. Az yağlı süt, yoğurt, ayran, kefir, peynir gibi süt ürünleri gece yemek için uygun olabilir.

TAM BUĞDAY ÜRÜNLERİ

Tam tahıllar, lif, B vitamini ve magnezyum açısından zengindir. Kan şekerini dengeler, sindirimi kolaylaştırır ve tokluk sağlar. Tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi, tam tahıllı gevrekler gibi tam buğday ürünleri gece yemek için uygun olabilir.

CEVİZ, BADEM, FINDIK GİBİ KURUYEMİŞLER

Sağlıklı yağlar, protein, lif, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan kuruyemişler, hem kalp sağlığına hem de beyin sağlığına faydalıdır. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir. Bir avuç kuruyemiş gece yemek için yeterli olabilir.

PATLAMIŞ MISIR

Lif, antioksidan ve magnezyum açısından zengin olan patlamış mısır, hem hafif hem de lezzetli bir atıştırmalıktır. Ancak yağ, tuz ve şeker ilavesinden kaçınmak gerekir. Bir su bardağı patlamış mısır gece yemek için uygun olabilir.

Gece yemek yemek isteğini azaltmak için, yatmadan önce bir bardak ılık süt, bitki çayı veya su içmek de faydalı olabilir. Su içmek, hem susuzluğu giderir hem de vücudu toksinlerden arındırır. Su, yatmadan önce alınabilecek en zararsız içecektir.