Gece sağlam bıraktı sabah hayatının şokunu yaşadı

Olay, dün gece Bursa’nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen sürücü, el freni çekilmiş halde cadde üzerinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından hiç arkasına bakmadan kaçan sürücünün bu tehlikeli anları çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi.

Gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından sabah otomobilini hasarlı bulan E.Ç., yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Akşam üzeri ailemle dışarı çıktım ve eve döndüğümde her zaman park ettiğim yer doluydu. Bu yüzden cadde üzerinde bir park yeri buldum ve otomobilimi park edip eve gittim. Sabah aracımın yanına geldiğimde büyük bir şok yaşadım. Gece sağlam bıraktığım otomobilim sabah hasarlıydı. Aracıma vuran sürücü olay yerinden kaçmış.”

Kazanın yaşandığı yerde bulunan bir dükkanın sahibi Mustafa Baş ise, “Dün gece evdeydim, fren sesi duyunca dışarıya baktım. Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımızda sürücünün önce park halindeki otomobile çarptığını, ardından yol kenarındaki bir ağaca vurduğunu gördük. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Zaten çok hızlı geliyordu, el frenini de çekince kontrolü kaybetti. Sarhoş olduğunu tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazaya neden olan sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemezken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.