Gece tok uyumanın çocuklara büyük zararı ortaya çıktı! Uzmanı açıkladı

Diyetisyen Elif Topuz Ülkü, çocukların geceleri yatmadan önce tok yatmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Geceleri çocukların yatağa tok yatmamalı, eğer tok yatarlar ise erken yaşta şekere yakalanabilirler," dedi.

Diyetisyen Topuz Ülkü, okul çağındaki çocukların günlük beslenme alışkanlıkları ve dengeli beslenme ile uyku konusunda önemli uyarılarda bulundu. Çocukların her gün yeterli miktarda su tüketmelerinin önemine dikkat çekerek, yetersiz su alımının kabızlık gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle, ailelerin çocuklarını su tüketimi konusunda bilinçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, çocukların akşam yemeğini okuldan geldikten birkaç saat sonra yemeleri gerektiğini, bu durumun aşırı tokluktan kaçınmalarına yardımcı olacağını söyledi. Çocukların gece uyumadan önce tok bir şekilde yatmamaları gerektiğini, aksi takdirde erken yaşta şeker hastalığı riskiyle karşılaşabileceklerini belirtti. Akşam yemeklerinin, öğle yemeklerinden farklı içeriklere sahip olmasının, çocukların besin çeşitliliğini artırarak onların daha mutlu hissetmelerine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ailelerin çocuklarına sağlıklı ve temiz içerikler sunmalarının yanı sıra, arkadaş baskısına karşı durmalarının da önemli olduğunu söyledi. Okul kantinlerinde sunulan sağlıksız ve çekici atıştırmalıkların, çocukların besin tercihlerini olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, ailelerin sağlıklı alternatifler sunarak çocuklarının damak tadı ve beslenme düzeninin gelişimine katkıda bulunmaları teşvik ediliyor.

"ÇOCUKLAR GECELERİ YATAĞA TOK YATMAMALI, ERKEN YAŞTA ŞEKERE YAKALANABİLİRLER"

Diyetisyen Elif Topuz Ülkü, çocukların gün içinde muhakkak su tüketmesini önemle vurguladı. Her gün düzenli su tüketiminin gerekliliğini belirten Ülkü, geceleri çocukların yatağa tok yatmamaları gerektiğini, aksi takdirde erken yaşta şekere yakalanacaklarını ifade etti.

"Gün içinde muhakkak su tüketimi çok önemli," diyen Ülkü, bazen tuvalet problemi nedeniyle fazla su tüketiminin engellendiğini, bunun da kabızlık gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle, düzenli su tüketimini en azından 1 litre olacak şekilde önerdiklerini dile getirdi.

Akşam yemeği için, çocukların çok fazla aç olmadan, okuldan geldikten yaklaşık birkaç saat içinde yemek yemelerini istediklerini ifade etti. "Bu akşam yemeğinin içeriği, öğlen yediği öğünden farklı olursa çocuk daha mutlu olur," dedi. Örneğin, eğer öğlen köfte yediyse akşam sebze ağırlıklı bir tercih edilebileceğini belirtti.

Yatmadan birkaç saat içinde yemek işinin bitirilmesini önemseyen Ülkü, "Çocuk aşırı tok yatmasın. Şekerle ilgili de o yaştan kendisini hazırlamasın," diyerek, bir saat içinde yemek işinin bitirilmesini ve sabah kahvaltısının da düzenli yapılmasını önerdi.