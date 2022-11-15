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İşte uykusu kaçanlara uyuma yöntemleri

Gece uykusuzluluğu gün içinde ciddi sıkıntılara yol açar. BU nedenle gece uykusu çok önemlidir. Peki gece uyumakta güçlük çekenler ne yapmalı? İşte bazı öneriler...

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:57
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Gece uyuyamayanlar dikkat

İşte uykusu kaçanlara uyuma yöntemleri
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Gece uyumak ve özellikle de sağlıklı uyumak çok gereklidir. Ancak bezin bu mümkün olmaz. İşte o durumlarda aşağıdaki satırlarda yazanları okumanızda fayda olacaktır.

İnsan bedeni gün içerisinde olumsuz koşullar nedeniyle adeta yıkım uğrar. Bu nedenle beden yatağa düştüğü anda hemen uyku moduna geçmelidir. Fakat bazılarıiçin bu gçerli değildir. Bir türlü uyku tutmaz. İşte öyle durumlarda mutlaka bunları yapmakta fayda vardır.


Kitap okuyun

Sıcak bir duş alın

Oda havasını değiştirin

Odayı tamamen karartın

Parmak masajı yapın

Yatmadan önce asla şekerli şeyler yemeyin

Sakinleştiren müzik dinleyin

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