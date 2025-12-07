İstanbul Zeytinburnu’nda taksicilik yapan Erhan Çiftçi (35) , işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada husumetli olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erhan Çiftçi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çiftçi'nin karın ve kalp bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz taksicinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre Erhan Çiftçi, olay günü bir kişiyle tartıştı; tartışma sırasında yaşanan bağrışmaların ardından Çiftçi yere düştü. Polis ekiplerini yaptığı çalışma sonucu Çiftçi'ye bıçakla saldıran şüphelinin Serkan B. olduğu belirlendi. Daha önceden 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

'NASIL OLDU BİLMİYORUZ'

Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Gecedeydi, çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.