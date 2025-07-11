Çatallı boynuzlarıyla görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye’nin en büyük geyik türü, kızıl geyik Bursa dağlarında kameraya yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla görüntülen kızıl geyik ihtişamıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Bursa’nın dağlarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nün yerleştirdiği fotokapana bu kez kızıl geyik yakalandı.

Heybetli duruşu, çatallı boynuzları ve ormanda yankılanan sesiyle doğanın asil sembollerinden olan kızıl geyik, görenleri büyüledi. Bilimsel adıyla Cervus elaphus, Türkiye’nin en büyük geyik türü olarak biliniyor. Bursa’nın zengin ormanları ve açık alanları, bu türün yaşaması, beslenmesi ve üremesi için ideal bir habitat sunuyor. Kızıl geyik, doğal güzellikleriyle bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekiyor.

Son Haberler
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
Arsenal Premier Lig'in yıldızıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Arsenal Premier Lig'in yıldızıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Malatya bu olayla çalkalanıyor: Tesla kapıları kilitledi, sağlık çalışanları yanarak öldü
Malatya bu olayla çalkalanıyor: Tesla kapıları kilitledi, sağlık çalışanları yanarak öldü
Özgür Özel'den Srebrenitsa anması
Özgür Özel'den Srebrenitsa anması
Erken boşalmaya ameliyatsız çözüm
Erken boşalmaya ameliyatsız çözüm