Çatallı boynuzlarıyla görüntülendi

Bursa’nın dağlarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nün yerleştirdiği fotokapana bu kez kızıl geyik yakalandı.

Heybetli duruşu, çatallı boynuzları ve ormanda yankılanan sesiyle doğanın asil sembollerinden olan kızıl geyik, görenleri büyüledi. Bilimsel adıyla Cervus elaphus, Türkiye’nin en büyük geyik türü olarak biliniyor. Bursa’nın zengin ormanları ve açık alanları, bu türün yaşaması, beslenmesi ve üremesi için ideal bir habitat sunuyor. Kızıl geyik, doğal güzellikleriyle bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekiyor.