Gece yarısı Fatih’te yangın alarmı

Fatih'te bir otelde başlayan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri bitişik nizamdaki diğer binalara sıçramadan yangına müdahale ederken, otelde konaklayanlar tahliye edildi.

Yangın, 00.30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Akçabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen sebeple otel olarak kullanılan 4 katlı binanın restoranın mutfak kısmında başladı.

Dumanlar oteli sararken, otelde konaklayan yabancı turistler kontrollü şekilde tahliye edildi. Turistler yangını merakla gözlerle izlerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, otelin yanında bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken otelin restoranında küçük çaplı hasar meydana geldi. Yetkiler yangınla ilgili inceleme başlattı.