Yüksek hız ve dikkatsizlik kazayı da beraberinde getirdi. Düzce'de yüksek hız dolayısıyla kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki araç 5 metre savrularak bir iş yerinin önünde durdu. Çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.