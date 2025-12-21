Yüksek hız ve dikkatsizlik kazayı da beraberinde getirdi. Düzce'de yüksek hız dolayısıyla kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki araç 5 metre savrularak bir iş yerinin önünde durdu. Çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Gece yarısı feci çarpışma: Park halindeki araç 5 metre savruldu
Kaynak: İHA