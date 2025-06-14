Gece yarısı feci kaza: Bariyer otomobile saplandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gece yarısı feci kaza: Bariyer otomobile saplandı

Bayrampaşa'da feci bir kaza yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere saplandı.

Bayrampaşa'da, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere saplandı. Kazada otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

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Kaza, saat 01.45 sıralarında O-3 TEM Otoyolu Altıntepsi Mahallesi, Aksaray istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HVJ 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler, otomobilin ön camından girip, yan camından çıkarken sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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