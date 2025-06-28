Gece yarısı feci kaza: Ciple çarpışan tır refüje devrildi

Kaynak: AA
Gece yarısı feci kaza: Ciple çarpışan tır refüje devrildi

Bolu Anadolu Otoyolunda cip ve tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır refüje devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden E.Ş. idaresindeki 50 G 81224 (geçici) plakalı tır ile yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 30-7893 plakalı cip, Çivril mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, refüje devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü ile tırda yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

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