Gece yarısı genç kadının kapısına dayandılar. ‘Hapisten yeni çıktık’ diye tehdit ettiler

Gece saatlerinde bir kadının penceresinin önüne giden 3 erkek, evin kendilerine ait olduğunu iddia ederek kadının hemen ertesi gün evden çıkmasını istedi.

"BİNANIN SAHİBİ BİZİZ, EVDEN ÇIK"

Genç kadının kapısına dayanan şahıslardan biri, "Bu binanın sahibi biziz. 3 senedir hapishanedeyiz, yeni çıktık. Kiranı, depozitonu vereceğim. Tapu da benim, evimizden çık" diyerek, evin boşaltılmasını istedi.

KORKA KORKA İTİRAZ ETTİ

Kadın ise korkulu bir sesle kapısına dayanan şüpheli kişilere itiraz etti ve evi boşaltmayacağını söyledi. Videonun nerede çekildiği ve kadının durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.