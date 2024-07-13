Gece yarısı korkutan patlama

Kaynak: İHA
Gece yarısı korkutan patlama

Tekirdağ'da bir imalathanede yaşanan tüp patlaması nedeniyle bir vatandaş yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi İnci Sokak üzerinde meydana geldi. Poğaça ve sandviç üretimi yapılan imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patlaması meydana geldi. Patlama sırasında içeride bulunan A.E. yaralandı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan sokak sakinleri, "Şiddetli bir patlama sesi duyunca çok korktuk, bomba patladı sandık" dedi.

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