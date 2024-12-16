Gece yarısı korkutan yangın

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızla müdahale etti. Ancak, sokakların dar olması nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Uzun hortumlar kullanarak alevlere müdahale eden ekipler, kısa süre içinde tüm evi saran alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangının çıktığı evde ikamet eden yaşlı kadının, yangının hemen ardından dışarıya çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.