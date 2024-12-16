Gece yarısı korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gece yarısı korkutan yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, dar sokaklara rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Alevlere teslim olan ev, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızla müdahale etti. Ancak, sokakların dar olması nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Uzun hortumlar kullanarak alevlere müdahale eden ekipler, kısa süre içinde tüm evi saran alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangının çıktığı evde ikamet eden yaşlı kadının, yangının hemen ardından dışarıya çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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