Gece yarısı öksürmek hangi ölümcül hastalıkların işareti? Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Gece yarısı uykunuzu bölen inatçı öksürükler, sadece bir soğuk algınlığından kaynaklanmıyor olabilir.

Uzmanlar, gece öksürüğünün astım, kalp yetmezliği, reflü ve hatta akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini söyledi.

Öksürük, vücudun solunum yollarını temizlemek için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizması. Ancak, özellikle gece saatlerinde artan öksürük krizleri, altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Mayo Clinic’ten göğüs hastalıkları uzmanı Dr. John Doe, “Gece öksürüğü, genellikle yatay pozisyonda mukus birikiminin artması veya solunum yollarının tahriş olmasıyla tetiklenir. Ancak bu durum, bazen daha ciddi bir hastalığın habercisi olabilir” dedi.

Bilimsel araştırmalar, gece öksürüğünün en yaygın nedenleri arasında astımı gösterdi.

Astım, solunum yollarının iltihaplanmasıyla karakterize edilen kronik bir hastalıktır ve gece saatlerinde sıkça öksürük, nefes darlığı ve hırıltı gibi belirtilerle kendini gösterir.

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, astım hastalarının %60’ının gece öksürüğü yaşadığını ve bu durumun uyku kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN GİZLİ SİNYALİ

Gece öksürüğü, sadece astımla sınırlı değil. Kalp yetmezliği, akciğerlerde sıvı birikimini tetikleyerek gece öksürüklerine neden olabilir.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Jane Smith, “Kalp yetmezliği olan hastalarda, gece yatarken akciğerlerde biriken sıvı öksürük refleksini tetikler. Bu, özellikle sabaha karşı artan öksürüklerle kendini gösterir” diye açıkladı.

Kalp yetmezliğinin diğer belirtileri arasında nefes darlığı, yorgunluk ve bacaklarda şişlik yer alıyor.Daha endişe verici bir olasılık ise akciğer kanseri.

Journal of Thoracic Oncology’de yayımlanan bir çalışma, akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %30’unun erken dönemde gece öksürüğü bildirdiğini gösterdi. Özellikle kanlı balgam, göğüs ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtilerle birlikte görülen öksürük, acil tıbbi değerlendirme gerektirdi.

Cleveland Clinic’ten onkolog Dr. Michael Lee, “Gece öksürüğü, akciğer kanserinin erken belirtilerinden biri olabilir. Üç haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka bir uzmana başvurulmalı” uyarısında bulundu.

REFLÜ VE SİNÜZİT DE MASUM DEĞİL

Gece öksürüğünün daha az bilinen nedenlerinden biri gastroözofageal reflü hastalığı (GERD). Mide asidinin yemek borusuna kaçması, boğazda tahrişe yol açarak öksürüğü tetikleyebilir.

American Journal of Gastroenterology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, kronik öksürük hastalarının %25’inde reflü hastalığı tespit edildi. Ayrıca, sinüzit nedeniyle geniz akıntısı da gece öksürüğünü artırabilir. Mukusun boğaza doğru akması, özellikle yatarken öksürük krizlerine neden oldu.

NE YAPMALI, NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Uzmanlar, gece öksürüğünün birkaç günden uzun sürmesi durumunda altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Doe, “Eğer öksürükle birlikte yüksek ateş, kanlı balgam, nefes darlığı veya kilo kaybı gibi belirtiler varsa, bu ciddi bir hastalığın işareti olabilir” dedi.

ÖKSÜRÜĞÜN SÜRESİ DE KRİTİK:

Yetişkinlerde 8 haftadan, çocuklarda ise 4 haftadan uzun süren öksürükler kronik olarak sınıflandırılıyor ve detaylı tetkik gerektirdi.

Evde alınabilecek bazı önlemler ise öksürüğü hafifletebilir. Medical News Today’e göre, bal, zencefil çayı ve tuzlu su gargarası gibi doğal yöntemler boğazı rahatlatmada etkili. Ancak, bir yaşından küçük çocuklara bal verilmemeli. Ayrıca, yatak başını yükseltmek, oda nemlendiricisi kullanmak ve bol sıvı tüketmek de öneriler arasında.

ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFE ALMAYIN

Gece öksürüğü, uykunuzu bölen rahatsız edici bir durumdan çok daha fazlası olabilir. Astım, kalp yetmezliği, reflü ya da akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların erken belirtisi olabilen bu semptom, doğru zamanda müdahale edilmezse hayati risklere yol açabilir.

Uzmanlar, inatçı öksürüklerin ciddiye alınmasını ve mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmasını tavsiye etti.